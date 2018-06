VIDEO. Politie onderzoekt nieuw vechtfilmpje op Stationsplein in Brugge

Brugge - De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een filmpje van een gevecht tussen een twintigtal jongeren op het Stationsplein in Brugge. Daarop is te zien hoe de vechtersbazen elkaar brutaal te lijf gaan. De beelden dateren van vorige week.

Opnieuw duikt er een vechtfilmpje op. En opnieuw speelt zich dat af in de buurt van het station van Brugge. Deze keer is een groepje jongemannen te zien die elkaar te lijf gaan. En daarbij schuwen ze het brute geweld niet. Er wordt geschopt en geslagen naar elkaar. De politie is op de hoogte van de feiten en is een onderzoek gestart.

“Dit dateert van in de loop van vorige week”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de lokale politiezone Brugge. “We werden door omstanders verwittigd. Zij hadden het over ‘duw- en trekwerk’. Eenmaal onze ploegen ter plaatse kwamen, gingen de jongeren er uiteraard vandoor.”

De politie onderzoekt het voorval nu verder en benadrukt dat de stationsbuurt een aandachtspunt blijft. De aanleiding daarvoor is de commotie die vorig jaar ontstond rond de meisjesbende Zehbi's. Ook zij sloegen telkens in of rond het station toe. “Er is op dat vlak toch ook wel wat kopieergedrag mogelijk”, aldus Depoorter. Het was Vlaams Belang die het filmpje gisteren via de sociale media verder de wereld in stuurde. Maar op de afkomst van de jongeren wil de politie niet dieper ingaan.