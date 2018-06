Greenpeace opent nieuwe aanval op Studio 100

Brussel - Milieuorganisatie Greenpeace heeft dinsdag een nieuw filmpje gepubliceerd, waarin het wil aantonen wat de gevolgen kunnen zijn van te veel vlees eten. Dat doet de organisatie aan de hand van een sneetje Samson- of Plopworst, dat in het filmpje geblurd wordt. Eerder maakte Greenpeace al een filmpje waarin Maya de Bij, een ander figuurtje van Studio 100, reclame maakt voor roken. Greenpeace wilde het entertainmentbedrijf zo aanzetten om te stoppen met reclame voor charcuterie voor kinderen. Studio 100 dagvaardde eind mei de organisatie.

In het filmpje zet Greenpeace “de schadelijke gevolgen van de overconsumptie van vlees voor het milieu, het klimaat en onze gezondheid nog eens op een rij”, klinkt het in het persbericht. Die informatie mag niet langer genegeerd worden, zeker niet door bedrijven “die zich op kinderen richten, zoals Studio 100”. “Ze moeten gezonde alternatieven aanbieden die beter zijn voor de planeet, dat wil zeggen op basis van planten, of vlees van betere kwaliteit.”

Greenpeace klopt zich op de borst dat het het debat opende, dankzij de video die het enkele weken geleden al lanceerde. “Studio 100 kan deel zijn van de oplossing”, meent Sébastien Snoeck van Greenpeace. “Wij reiken hen de hand om samen over duurzame alternatieven te praten. Want alleen daarbij wint iedereen: zowel onze kinderen, als het klimaat.”

Na het Maya-filmpje eiste Studio 100 eerst excuses, waarop Greenpeace weigerde in te gaan. Enkele dagen later liet het bedrijf het filmpje offline halen, om eind mei vervolgens aan te kondigen dat Greenpeace gedagvaard wordt. “We willen voorkomen dat er nog meer schade wordt aangericht”, zei Jan Pieter Boodts van Studio 100 toen.