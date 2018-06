Acteur Filip Peeters stapt in de politiek

Boechout - Er is een nieuwe partij in Boechout die opkomt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. 't DORP wil de inwoners van Boechout meer inspraak bieden, en hen zelf mee laten schrijven aan het partij-programma. Eén van de initiatiefnemers is acteur Filip Peeters. Of hij de lijst zal trekken, dan wel kandidaat-burgemeester is, wordt pas na de zomer duidelijk.

Eerder wou de acteur het nieuws noch ontkennen, noch bevestigen, maar nu is de kogel door de kerk. Hij liet zich eerder al ontvallen dat hij wel heil zag in een “onafhankelijke lijst, niet links of rechts maar constructief, een lijst voor mensen met gezond boerenverstand”.

Filip Peeters zou als bekend gezicht in elk geval een serieus te nemen uitdager zijn voor de klassieke partijen. Hij verwierf naam en faam in tal van tv-reeksen en films, zoals Loft, Salamander en De Hel van Tanger. Hij was een opgemerkte gast in De Slimste Mens en sloot vorige week nog het seizoen van Columbus af. Peeters is afkomstig van Anderlecht, maar woont samen met zijn echtgenote An Miller al geruime tijd in Boechout. Filip Peeters is naar eigen zeggen het acteerwerk beu en “toe aan een nieuwe uitdaging”.