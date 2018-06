Peru voor het eerst in 36 jaar nog eens op WK: “Elke speler wil zijn leven geven voor de nationale ploeg”

Peru neemt in Rusland voor het eerst in 36 jaar deel aan het WK. De voetballers van het Latijns-Amerikaanse land toonden zich dinsdag tijdens een eerste persconferentie uiterst gemotiveerd.

“Elke speler die tussen de lijnen zal verschijnen, is bereid zijn leven te geven voor de nationale ploeg”, verklaarde aanvaller Edison Flores tijdens een persmoment in Moskou.

Peru speelt zaterdag in Saransk zijn eerste groepsduel tegen Denemarken. Voor de 24-jarige Flores wordt het een speciale match want hij voetbalt in de Deense competitie voor Aalborg. “De match tegen Denemarken wordt vergelijkbaar met die tegen Zweden”, verwijst hij naar de oefenmatch van afgelopen weekend tegen Zweden, die op 0-0 eindigde. “Ze hebben goeie spelers die voor gevaar kunnen zorgen, maar ook wij hebben zo’n jongens. Het wordt een grootse match.”

Voor verdediger Yoshimar Yotun mag het WK beginnen. “De ploeg is voorbereid. We debuteren tegen Denemarken en het is belangrijk dat we die match winnen.”

Nog in groep C speelt Peru tegen Frankrijk (21 juni) en Australië (26 juni).