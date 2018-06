Op het nippertje de auto verzet

Bertem / Leefdaal - De Coigesteenweg in Leefdaal zal nog tot het einde van de week afgesloten blijven, nadat er een groot zinkgat is ontstaan. Dat gebeurde door een lek in de waterleiding. Mogelijk was het water al wekenlang zand vanonder het wegdek aan het wegspoelen.

Het zinkgat ontstond in de nacht van maandag op dinsdag, en werd dinsdagochtend gemeld door een automobilist die er voorbij wilde. Het wegdek was toen al over een oppervlakte van zo'n 9 vierkante meter ingestort, vlak voor huisnummer 43. “Voor de woning stonden twee wagens, maar de bewoners konden die nog nét van de oprit rijden langs een smalle doorgang. Niet veel later stortte nog een extra deel van de straat en het voetpad in”, zeggen getuigen.

De Watergroep kwam meteen ter plaatse om het lek te dichten. “Het lek is ontstaan door slijtage aan een verbindingsstuk tussen twee buizen”, aldus Eric Bronselaer van De Watergroep. “Het ontsnapte water kwam niet naar boven, maar zocht zich ondergronds een weg. Het vond de weg naar de riolering aan de overkant van de straat, en spoelde langs daar weg. Zo bleef het lek onopgemerkt. Maar het water sleurde wel zand mee, waardoor het wegdek nu instortte. Vermoedelijk gebeurde dat 's nachts. Dan zit er meer druk op de leidingen, omdat de watertorens dan worden opgevuld.”

Al een maand

Hoeveel water er de voorbije weken is weggespoeld, is een raadsel. Maar volgens de mensen van De Watergroep kan het wegspoelen van het water al een maand aan de gang zijn.

Het water werd dinsdagochtend afgesloten en arbeiders begonnen meteen met het uitgraven van de ingestorte weg. Er kwamen verschillende kranen aan te pas om modder, resten asfalt, en zelfs nog restanten van de kasseien van de historische weg te verwijderen. Het gat onder het wegdek bleek uiteindelijk zelfs nog groter dan het al ingestorte deel.

Een twintigtal huizen zat dinsdag zonder water, maar zou tegen de avond al opnieuw aangesloten zijn op een vernieuwde waterleiding. Het gat in de weg dichten en nieuwe asfalt leggen, zal langer duren. Vermoedelijk blijft de steenweg nog tot het weekend afgesloten.