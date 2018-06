Frankrijk houdt adem in: Mbappé moet training staken met enkelblessure

Kylian Mbappé heeft dinsdag al na enkele minuten de training van de Franse nationale ploeg in Istra moeten afbreken. Het 19-jarige toptalent van PSG kreeg in een duel met Adil Rami een tik tegen de linkerenkel.

De jonge spits probeerde na verzorging nog even verder te doen, maar besloot al snel de kleedkamer op te zoeken. Het is voorlopig onduidelijk hoe groot de schade is.

Mbappé is ondanks zijn jeugdige leeftijd een basispion in het sterrenelftal van bondscoach Didier Deschamps. In vijftien interlands scoorde hij vier keer, waaronder vorig weekend nog tegen de Verenigde Staten (1-1).

Frankrijk opent zijn WK zaterdag met een wedstrijd in Kazan tegen Australië.