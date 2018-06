Gijzelnemer in Parijs heeft onduidelijke motieven

De man die in Parijs meerdere mensen gijzelt, heeft “onduidelijke” motieven, zo vernam het Franse persbureau AFP uit gelijkluidende bronnen.

Volgens de eerste gegevens van het onderzoek zou het om een “geestelijk gestoorde man” gaan met “onduidelijke motieven”, aldus politiebronnen.

Er zijn onderhandelingen met de gijzelnemer aan de gang.

Een man die was gegijzeld, kon ontkomen nog voor de politie aankwam. Hij was lichtgewond geraakt toen er klappen vielen, aldus AFP. Nieuwszender BFMTV voegt daaraan toe dat de gegijzelde ook benzine over zijn gezicht heeft gekregen van de man, die een leverancier van maaltijden was of zich daarvoor uitgaf.

Volgens BFMTV en radiostation Europe-1 is ook een zwangere vouw kunnen ontsnappen. Ook zij kreeg klappen, aldus BFMTV.

De gijzelnemer zou zich op de binnenplaats van het flatgebouw bevinden, meldden meerdere Franse media.

Volgens Europe-1 beschikt de gijzelnemer over een vuurwapen.