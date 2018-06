Rode Duivel opent nog snel nieuwe padelpleintjes

Vilvoorde - Niemand minder dan Rode Duivel Yannick Carrasco opende dinsdag twee nieuwe padelpleintjes in sportstadion Drie Fonteinen. De nieuwe rage is ook Carrasco niet ontgaan. “Ik wilde als Vilvoordenaar absoluut bij de opening zijn”, zegt de voetballer.

Padel is veel toegankelijker dan tennis en heeft een hoge funfactor Nick De Greef

Een dag voor het vertrek naar het WK in Rusland kwam Rode Duivel Yannick Carrasco nog even de beentjes strekken in het sportstadion Drie Fonteinen. Daar woonde hij de officiële opening van twee padelpleintjes bij. Uiteraard ging hij - met de nodige voorzichtigheid- de uitdaging aan om een wedstrijdje te spelen tegen zijn broer en burgemeester Hans Bonte. Een wedstrijdje dat hij overigens tot grote blijdschap van zijn vrouw Noémie Happart won. “Als Vilvoordenaar wilde ik absoluut bij de opening aanwezig zijn. Ik had het Hans Bonte ook beloofd, WK of geen WK”, zegt Carrasco.

De Rode Duivel zakt nog geregeld af naar Vilvoorde. “Omdat heel mijn familie hier woont. Uiteraard is het leuk dat ik hier een bepaald imago uitstraal, maar het is hier ook zalig rustig om door de straat te lopen. Ik word hier niet constant aangeklampt.”

De nieuwe pleintjes werden aangelegd door de stad Vilvoorde en kostten 150.000 euro. De vzw Padel 1800, bestaande uit zes bestuursleden, zal ze voortaan uitbaten. Sinds half mei zijn zij in alle stilte opgestart met hun project. “We boden een gratis maand aan waarbij 120 mensen een initiatie volgden”, zegt Nick De Greef van de vzw.

“In een dikke week zitten we al aan vijftig betalende leden. Als een Vilvoordenaar als Yannick dan ook nog eens deze sport komt promoten, verwachten we een extra boost.” De sport, een kruising tussen squash en tennis, wint trouwens enorm aan populariteit. “Dat komt omdat padel veel toegankelijker is dan pakweg tennis. En het heeft een hoge funfactor.” Uitspraken die Carrasco enkel kan beamen. “Het was de eerste keer dat ik padel speelde, maar ik vind het wel een leuke sport.” Langer dan twee korte setjes speelde hij uiteindelijk niet. “Nu wil ik nog even genieten met mijn vrouw vooraleer we naar Rusland trekken.”