Hoe ver geraakt België? 31 internationale topanalisten voorspellen

De speeltijd is voorbij, nu begint voor België het echte werk. De grote vraag: kunnen de Rode Duivels op 15 juli wereldkampioen worden? Om die te beantwoorden, schakelden we 31 grote namen in – één per WK-land. In onze 100 bladzijden dikke WK-gids, die u woensdag gratis bij Het Nieuwsblad vindt, analyseren deze (voormalige) toppers uit het internationale voetbal ook hun eigen land. Maar eerst: hoe ver zien ze de Duivels geraken?