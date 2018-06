WK-tegenstanders Rode Duivels zijn allemaal al in Rusland: zo leven zij toe naar match tegen de Belgen

Alle tegenstanders van de Rode Duivels op het WK zijn al neergestreken in Rusland voor hun krachtmeting met de Belgen. Onze jongens vertrekken woensdag, maandag spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Panama. Maar hoe leven onze tegenstanders toe naar de confrontatie met de Belgen?

Tegenstander 1: Panama

Maandag 18 juni, 17 uur

• Vooral blij dat hen een galamatch tegen België gegund is

De nationale ploeg van Panama was vrijdag al veilig geland in het Russische Saransk, waar de WK-ganger uit Centraal-Amerika zijn WK-hoofdkwartier heeft gevestigd. Ze volgden de oefenmatch tussen de Rode Duivels en Costa Rica met grote ogen op televisie. Ze zagen onder meer hoe Eden Hazard na 70 minuten vervangen moest worden na een tik op de knie.

Foto: AFP

“Ik hoop dat Hazard erbij zal zijn tegen ons”, zei aanvaller Gabriel Torres tijdens een persconferentie in het Russische Saransk. “We willen namelijk dat alle Belgen fit geraken, omdat het voor ons een droom is tegen hen te mogen spelen. We willen echt genieten van het duel tegen België.” Ook aanvaller Ismael Diaz was een aandachtige kijker. “Ook al was het slechts een oefeninterland, we zagen duidelijk de aanvalskracht van België”, zei hij. “We moeten maandag proberen niet dezelfde fouten te maken als Costa Rica.”

Tegenstander 2: Tunesië

Zaterdag 23 juni, 14 uur

• Waarschuwing voor Rode Duivels

Tunesië, de tweede tegenstander van de Rode Duivels in de groep G van het WK, heeft dinsdagavond voor het eerst getraind in Rusland. De Tunesiërs, met Buffalo Dylan Bronn in de kern, kwamen maandag aan in het Imperial Park Hotel & Spa in het zuidwesten van Moskou. Bondscoach Nabil Maaloul is zelfverzekerd: “Wij kunnen de groten kloppen.”

Foto: Photo News

De Tunesiërs maakten indruk in hun oefenwedstrijden en dat vertaalt zich in ambitie bij de spelersgroep: “Wij hopen door te stoten naar de achtste finales”, zegt middenvelder Ferjani Sassi.

Tegenstander 3: Engeland

Donderdag 28 juni, 20 uur

• Zorgen om Rashford

Engeland, de laatste tegenstander van de Belgen in de groepsfase, is dinsdag aangekomen op zijn WK-hoofdkwartier in Repino bij Sint-Petersburg.

Foto: AP

Geen blessureleed bij de Engelsen, behalve voor Marcus Rashford, die maandagavond op training een trap te verwerken kreeg en nog niet hersteld is, zo liet bondscoach Gareth Southgate weten. De blessure van de twintigjarige spits van Man United zou niet ernstig zijn. Woensdag, voor de eerste training van de Engelsen op Russische bodem, wordt een evaluatie gemaakt van de blessure.

Marcus Rashford. Foto: Photo News

Volgens The Sun zou Southgate in de openingsmatch tegen Tunesië trouwens opteren voor Dele Alli, Jesse Lingard en Raheem Sterling achter Harry Kane, en dus niet voor Rashford.