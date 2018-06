Wie is de grote winnaar? En wat zijn de gevolgen? De belangrijkste conclusies na de ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un

Donald Trump en Kim Jong-un hebben voor een historisch beeld gezorgd. Voor het eerst stond een Noord-Koreaanse leider op gelijke voet met een Amerikaanse president. Trump noemt de “kleine raketman” van weleer nu een “getalenteerd leider” met een “geweldige persoonlijkheid”. Maar of die vleierij ook werkelijk de geschiedenis zal veranderen? Trump gaat naar huis met niet meer dan een communiqué met een vage belofte. Kim met een onverwachte toegeving van de VS, een koffer vol propagandamateriaal en een nóg grotere houdgreep over zijn land. De zes belangrijkste conclusies.