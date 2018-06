Jan Ceulemans waarschuwt voor al te grote euforie na Costa Rica: “Black-out zoals tegen Wales kan nog steeds”

Met 96 A-caps – alleen Vertonghen heeft er meer –, drie WK’s en twee EK’s op de teller is Jan Ceulemans het best geplaatst om in te schatten hoe zegezeker de Duivels na de straffe prestatie van maandag vandaag het vliegtuig mogen opstappen. “We mogen hier niet mee overdrijven”, zegt de Caje. Daarmee verwijst hij naar het WK ’86, toen België wél de halve finales haalde na een dramatische uitzwaaimatch.

“Als er nu iemand zegt dat het tegen Costa Rica niét goed was, moeten we niet meer over voetbal discussiëren”, is Ceulemans duidelijk. “Het stak goed in elkaar, het was aanvallend heel goed en er is nu ook heel veel vertrouwen.” Hij vond het best geruststellend. “Je merkt dat de ploeg twee jaar meer ervaring heeft dan tegenover het EK 2016. Het wordt ook hun derde opeenvolgende toernooi, dat is toch een groot voordeel. De meesten zijn tussen de 27 en de 30 jaar en dit wordt misschien wel hun laatste kans. Dat speelt allemaal mee. De uitslagen zijn ook oké, maar dat waren ze in de kwalificatiematchen voor het EK onder Wilmots ook. Overigens krijgt Martinez nu alle lof, maar drie weken geleden kreeg hij nog alle kritiek: het zullen de resultaten zijn die bepalen of hij als coach bepalender zal zijn dan Wilmots.”

Foto: Photo News

Ceulemans wil daarbij niet al tezeer de match tegen Costa Rica als referentie nemen. “Dat blijven toch maar oefenmatchen. Onze zogenaamde uitzwaaimatch voor het WK van 1986 verloren we met 1-3 tegen Joegoslavië, maar we werden in Mexico wel vierde. En Costa Rica is nu ook geen grote ploeg, hé. We moeten niet flauw doen: we wisten toch al langer dat de Rode Duivels tegen kleinere ploegen goed voetballen? Voldoende voor de groepsfase in Rusland, in elk geval. Maar de grote vraag die nog steeds niet is beantwoord: wat kunnen we tegen grote ploegen?”

Ook Manchester City was wel eens minder

Hij sluit zich ook aan bij Kevin De Bruyne, die na de match de vergelijking maakte met Manchester City. “Die maakten het ook mee: drie of vier matchen na elkaar uitstekend en dan plots eentje minder… Dat kan ons ook in Rusland overkomen.”

Foto: BELGA

Dat klinkt als een plotse black-out zoals tegen Wales in Frankrijk. In Rusland is straks zoiets in de 1/8ste finales tegen pakweg Polen of Colombia ook mogelijk. “Dat kan nog steeds”, denkt Ceulemans. “Al hangt dat volgens mij maar af van één zaak: hoe zal onze verdediging eruitzien? Die twee (Kompany en Vermaelen, nvdr.) moeten fit zijn. Het blijft ondanks alle euforie toch onze achillespees, hoor.”