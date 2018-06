Het gaat niet goed met Tesla, dus moet 9 procent van het personeel gaan: “Moeilijk, maar noodzakelijk”

De Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s Tesla ontslaat ongeveer 9 procent van zijn personeel. Dit heeft topman Elon Musk dinsdag bekendgemaakt. De kosten moeten omlaag en het bedrijf moet winstgevend worden, zei hij.

In een via Twitter gepubliceerde brief aan zijn medewerkers zei Musk dat Tesla in zijn vijftienjarig bestaan nooit een jaar met winst heeft afgesloten en blijft inzetten op schone energie. Maar de autobouwer zal “die missie nooit bereiken tenzij we duurzaam winstgevend zijn”.

Musk noemde de maatregel, waardoor zowat 3.600 mensen hun werk verliezen, “moeilijk, maar noodzakelijk”.

Tesla is stormachtig gegroeid. Eind december werkten er ruim 37.500 mensen. Door de krachtige expansie zijn volgens Musk veel dubbelingen ontstaan wat betreft bijvoorbeeld ondersteunende functies. Vandaar dat hij nu de bezem door de organisatie haalt.

Het gaat om de uitwerking van een eerder aangekondigde herstructurering, waarover nog geen cijfers qua banen naar buiten waren gekomen.

Volgens de autobouwer heeft de ingreep geen gevolgen voor het halen van de productiedoelen voor zijn belangrijke Model 3. Door gemiste doelstellingen en het spenderen van veel geld, om de productie van die voor een breder publiek bedoelde wagen op orde te krijgen, stond Tesla de afgelopen maanden flink onder druk op de beurs.