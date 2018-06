Bondscoach Costa Rica maakt zich onsterfelijk na match tegen België: hij kende Eden Hazard blijkbaar niet

Oscar Ramirez, de trainer van Costa Rica, heeft zich na de oefenmatch tegen de Belgen hopeloos belachelijk gemaakt door te zeggen dat hij Eden Hazard niet kende. “Die nummer tien deed ons echt pijn... Ik weet zijn naam niet”, zei Ramirez over Hazard, die de Costa Ricanen alle hoeken van het veld liet zien.

Dat een bondscoach van een WK-ganger nog nooit gehoord heeft van Hazard is op zijn zachtst gezegd vreemd. Hazard behoort tot de populairste voetballers ter wereld. Hij speelt al jaren in de Engelse Premier League, een competitie die over de hele wereld gevolgd wordt en waar hij ook al verkozen werd tot Speler van het Jaar.

De woorden van Ramirez gaan intussen de wereld rond. Op Twitter kunnen sommigen hun lol niet op.