Kevin De Bruyne moet “restaurantbezoek beperken”

Kevin De Bruyne (26) zal ook tijdens het WK voetbal in Rusland op zijn voeding letten, al is het niet duidelijk of de Belgische voetbalbond dat even streng opvolgt als zijn club Manchester City. Bij de Engelse club hangen ze zelfs voedingsadvies aan de binnenkant van zijn kleedhokje. Dat is vanavond om 21.30 uur te zien in het Eén-programma Kevin De Bruyne: Genie in Manchester. Daarin trekt De Bruyne zijn kastje open en krijgen we een geplastificeerd briefje te zien met daarop “Kevin De Bruyne 3 doelstellingen”. Als eerste: “Drink elke ochtend je bessen smoothie met extra omega 3.” Op twee: “Beperk je restaurantbezoeken en meeneemmaaltijden.” En op drie: “Eet twee keer per week mager vlees van met gras gevoederde runderen met een beetje citroensap om de opname van ijzer te bevorderen”.