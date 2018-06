Lukaku: “Ik mag niet minder dan 99 kilo wegen”

Romelu Lukaku (25) heeft niemand nog iets te bewijzen. Dat zei hij gisteravond in gesprek met Gilles De Bilde voor Telefacts. “In België is het altijd: Lukaku is goed, maar … Met Jordan (zijn broer, nvdr.) is het nog erger. Aan wie moet ik me nog bewijzen? Ik speel élke minuut van élke wedstrijd bij Manchester United. De mensen zien niet dat ik na een match in de Champions ­League om drie uur ’s nachts in een ijsbad zit.” Lukaku zegt dat hij steeds op zijn gewicht let: “Ik mag maximaal 102 kilo wegen, bij meer voel ik me slecht, onder de 99 kilo mag niet. Bij Anderlecht woog ik 110. Ik had hetzelfde vetpercentage, maar te veel spiermassa. Toen zei Nicolas Anelka (de Franse voetballer die ook in Engeland speelde, nvdr.): Eet wat je wil tot vier uur in de namiddag en drink dan water. Toen vlogen de kilo’s eraf.”