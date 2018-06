Nicolas Lombaerts over WK: “Het doet pijn dat ik er niet bij ben”

Dat Nicolas Lombaerts de wereldbeker in zijn Rusland vanop afstand moet volgen, raakt hem, ook omdat sponsors van de KBVB zijn bekendheid niet uitspelen in Rusland. “Het doet wel pijn”, geeft Lombaerts toe. “Ik wist wel: 33 jaar, dat wordt kantje boordje. Maar het steekt. Omdat het in Rusland is, maar vooral omdat ik er niet bij ben. Mocht het elders zijn geweest, had het slechts een klein beetje minder gestoken. Ik heb nooit helemaal in de bovenste schuif van Martinez gelegen. Al vanaf dag één hoorde ik het donderen in Keulen. Ik zat meteen in de tribune. Ik speelde vervolgens meer bij Zenit, terwijl me net een gebrek aan speeltijd werd verweten, maar toch zat ik weer in de tribune. Dat was een teken aan de wand. Ik wist dat het moeilijk zou worden, waar ik ook speelde. Als een trainer het niet voor je heeft, dan is dat zo, hè.”