Premies voor energie-efficiënt renoveren? De Vlaming moet er niet van weten. Keerden distributienetbeheerders Eandis en Infrax twee jaar geleden nog voor 97 miljoen euro aan premies uit, dan was dat vorig jaar slechts 92 miljoen. Vreemd, want moest de Vlaming zijn woning niet dringend energiezuiniger maken als we met z’n allen de ­klimaatdoelstellingen willen halen?

Vooral de isolatiepremies en tegemoetkomingen voor superisolerend glas gaan achteruit

“De goedkoopste en meest groene energie is degene die we niet gebruiken. En toch, ondanks alle inspanningen om de Vlaming aan te sporen zijn woning beter te isoleren en meer te investeren in energie-efficiëntie, vragen we almaar minder premies voor rationeel energiegebruik aan”, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy. De energiespecialist van N-VA vroeg de cijfers op bij het kabinet van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). “In twee jaar tijd ging het aantal ingediende dossiers flink omlaag. Blijft de daling voor woningen nog beperkt tot 9 procent, dan merken we voor bedrijfsgebouwen en gebouwen van lokale overheden een flinke daling met respectievelijk 18 en 41 procent.” Vooral de isolatiepremies en de tegemoetkomingen voor superisolerend glas gingen achteruit. Enkel de premies voor een laag E-peil en specifieke premies voor sociaal zwakkere groepen kenden een stijging.

Te weinig kennis

Bij Eandis en Infrax valt te horen dat de dalende trend zich ook in de eerste jaarhelft van 2018 voortzet. “Misschien heeft de hervorming van het premiestelsel begin vorig jaar wel voor wat vertraging gezorgd. Al blijft 92 miljoen euro een flink bedrag”, zegt Björn Verdoodt van Infrax. “Deze premies bestaan bijna 10 jaar, dus hoeft het niet te verwonderen dat mensen die het makkelijkst de weg vinden naar subsidies die al aangevraagd hebben. Wat niet wil zeggen dat we de teugels vieren. We blijven de premies promoten in onze magazines, organiseren roadshows en vorig jaar was er nog een grote mediacampagne. ”

Ook Andries Gryffroy vermoedt dat een aantal specifieke doelgroepen niet of onvoldoende weet heeft van de premies. “Al is dat maar een vermoeden, want nu weten we eigenlijk te weinig over wie de premies aanvraagt. Een betere identificatie moet het mogelijk maken om ook moeilijker bereikbare doelgroepen aan het renoveren te krijgen. Zij hebben het misschien nog meer nodig. De Energiehuizen, distributienetbeheerders, lokale besturen en OCMW’s kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.”