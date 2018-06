Vandaag wordt beslist waar WK 2026 wordt gespeeld: Marokko moet hopen op anti-Trumpstemmen

De vraag van vandaag: Waar wordt het WK 2026 gespeeld? Het United-blok – de VS, Mexico en Canada verenigd – troeft Marokko af op alle vlakken en is de duidelijke favoriet. Tenzij de anti-Trumpgevoelens bij de FIFA-leden opspelen…

Waarom haalt United het?

• Vorige keer al dichtbij

De Verenigde Staten ­waren al kandidaat om het WK 2022 te organiseren, maar finishten toen als tweede. Ze hadden het beste bid, maar werden koud gepakt door het snikhete Qatar, dat ondanks de vele risico’s de voorkeur kreeg van het Uitvoerend Comité van de FIFA. Nu de procedure gewijzigd is – alle 207 overige bonden mogen stemmen – hoopt de VS op een eerlijker verloop. Het rekent erop dat het, samen met Mexico en Canada, vlotjes de meerderheid van de stemmen binnenhaalt. Dat zou ook logisch zijn, gezien het evaluatierapport van de FIFA dat op 1 juni openbaar werd gemaakt. ­United kreeg na een audit een totaalscore van 402 op 500, Marokko bleef steken op 275 punten.

• Ze hebben de stadions al

In het rapport staat duidelijk dat de FIFA het meeste waarde hecht aan de staat van de stadions. Laat dat nu het allerzwakste punt van het Marokkaans bidbook zijn. Het voorziet veertien stadions in twaalf steden, maar geen enkel daarvan is op dit ­moment af. Meer zelfs: negen van de veertien stadions moeten nog volledig worden gebouwd – het vergt nog een investering van de overheid van minstens 1,9 miljard euro. United daarentegen stelt 23 stadions in 23 steden ter beschikking. Alleen het BMO Field in Toronto moet nog worden uitgebreid naar 40.000 plaatsen – het minimum –, voor de rest blijven de renovaties beperkt. Van stadionstress is dus geen sprake, in tegenstelling tot de vorige drie WK’s. Zowel in Zuid-Afrika, Brazilië als Rusland moest men een handvol nieuwe ­arena’s bouwen, om ze dan na het toernooi weer te verkleinen.

• 48 landen hebben plaats nodig

Belangrijk om weten is dat het WK 2026 voor het eerst met 48 landen wordt gespeeld, dat zijn er zestien (!) meer dan op dit moment. En of dat implicaties heeft, vooral op het vlak van infrastructuur. Marokko heeft voldoende hotels, maar nog lang niet voldoende trainingscentra voor al die teams. 69 van de 130 sites moeten nog worden aangelegd, de andere 61 moeten worden gerenoveerd. Ook op het vlak van transport heeft de FIFA grote vraagtekens. De druk op de belangrijkste luchthavens, van Marrakesh en Tanger, zou te groot kunnen worden tijdens het WK en er moeten nog extra treinverbindingen komen. Het voltallige kostenplaatje, ook nog 21 extra ziekenhuizen meegerekend, schatten de voortrekkers op 13,5 miljard. Hoeveel simpeler is het om het toernooi in de VS, Mexico en Canada te spreiden over een oppervlakte van 22 miljoen vierkante kilometer – bijna vijftig keer de grootte van Marokko – waar zo goed als alle faciliteiten al aanwezig zijn.

Waarom wordt het toch nog Marokko?

• Voetbal is ook politiek

Marokko benadrukte de voorbije maanden zo veel mogelijk zijn troeven. Zo liggen alle speelsteden in een straal van 550 kilometer rond ­Casablanca en worden alle wedstrijden afgewerkt binnen dezelfde – ook voor Europa ideale – tijdzone. Het kan bepaalde stemmers beïnvloeden, maar er is nog een heel andere reden waarom Marokko toch kans maakt om als eerste Noord-Afrikaanse land het WK te organiseren. Voetbal is ­namelijk ook politiek, en wie veel ­politieke tegenstanders heeft, verkleint zijn kansen. Amerikaans ­president Donald Trump nam al het nodige ­risico door via Twitter andere landen onder druk te zetten.

“Het zou een schande zijn als landen die wij altijd steunen tegen het ­Amerikaanse bid zouden lobbyen. Waarom zouden wij deze landen steunen als zij ons niet steunen?”, klonk het. Een dreigement dat niet in goede aarde viel bij de ­FIFA en bij verschillende bonden evenmin. Trump let maar beter op. Als het hele Afrikaanse continent zich vandaag achter Marokko schaart, heeft ­Marokko al 55 van de 104 stemmen beet. Met Frankrijk en Rusland heeft het ook al medestanders in ­Europa. Of hoe politieke inmenging een voetbalverkiezing mogelijk toch nog spannend maakt.