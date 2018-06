“Het kan toch niet dat een scoutsleider een dier doodt voor de ogen van de kinderen?”

Dierenrechtenorganisaties willen een eind maken aan het oude scoutsgebruik van kippen houden en slachten op de laatste avond van het kamp, dat in een aantal jeugdbewegingen nog altijd in ere wordt gehouden. “Sommige jeugdbewegingen lijken in de tijd terug te keren”, zegt Michel Vandenbosch van GAIA. Bij de scouts hebben ze wel oren naar de oproep. “Wij raden sowieso af om dieren mee te nemen.”