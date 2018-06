Doodrijder van Chiroleidster Julie (22): “Waarom ik doorreed? Ze was in goede handen”

Moet je iemand als een moordenaar berechten als hij een bak bier achteroverslaat, wat coke snuift, in z’n auto stapt, een voetganger doodrijdt en vluchtmisdrijf pleegt? Ja, vindt de advocaat van de familie van Julie Roelens (22), die vorig jaar stierf na een nachtelijke aanrijding. Volgens de verdediging was het ongeval in nuchtere toestand ook gebeurd.