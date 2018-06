CLUBNIEUWS. Anderlecht dreigt naast Sels én Mbemba te grijpen, Dendoncker op shortlist Franse topclub

Anderlecht haalde de 1,93 meter grote Fransman Thomas Didillon (22) weg bij Metz. Als tweede doelman, dacht iedereen. Maar zoals het er nu voorstaat, wordt Didillon eerste keeper. Al uw clubnieuws van de dag.

RSC ANDERLECHT

Deal Sels staat op springen

Anderlecht haalde de 1,93 meter grote Fransman Thomas Didillon (22) weg bij Metz. Als tweede doelman, dacht iedereen. Maar zoals het er nu voorstaat, wordt Didillon eerste keeper. RSCA vindt geen akkoord met Newcastle over Matz Sels (26) omdat het – volgens Engelse bronnen – niet meer dan 2 miljoen biedt. ‘The Magpies’ gaan er nu van uit dat Sels niet naar Anderlecht gaat.

Anderlecht heeft met Matz Sels al weken een persoonlijk akkoord voor 5 seizoenen en na een jaartje huur wil de keeper graag een ­definitieve transfer. Liefst van al start hij de voorbereiding volgende week maandag bij de Brusselaars.

Momenteel zal dat niet gebeuren. Newcastle betaalde in 2016 zo’n 6 miljoen voor Sels aan Gent en wil toch een stuk recupereren. Maar nu de Antwerpenaar niet in de WK-selectie zit, wil paars-wit zijn bod van 2 miljoen niet verhogen en volgens Engelse media is Newcastle not amused. Als niemand nog een inspanning levert, springt de transfer-Sels af.

Paars-wit zelf haalde alvast een andere keeper. De 22-jarige Thomas Didillon is 1.93 meter en komt over van het Franse Metz. Anderlecht omschrijft de zesvoudige Franse belofteninternational als een “een groot talent, gewild door verschillende Engelse clubs van hoog niveau maar afgeremd door blessures.”

D’Onofrio leidt Mbemba naar Porto

Anderlecht lijkt niet alleen Sels te ­mislopen, het verliest ook verdediger Chancel Mbemba (24). Die laatste ­bereikte een principeakkoord met Porto en verkiest de Portugese club boven RSCA. Opvallend genoeg sprong Porto in de dans met behulp van Luciano D’Onofrio, de CEO van Antwerp die eerder voor Porto werkte. ­Anderlecht wou niet meer dan 4 miljoen betalen en dat vond Newcastle echt ­ontoereikend.

Paars-wit moet nu andere verdedigers zoeken, maar AEK doet nog moeilijk voor Ognjen Vranjes door 4 miljoen te vragen. Daarnaast werden ook al ­Raphael Rossi (Boavista) en Jago Vukovic (Olympiakos) aan Anderlecht gelinkt. Gisteren kwam daar nog Christophe Herelle (25) van Troyes bij, maar die lijkt op weg naar Nice dat 4 miljoen biedt.

Leander Dendoncker(Anderlecht) staat op de shortlist van Lyon.

STANDARD/KV OOSTENDE

Standard bikkelt met Oostende om Vanheusden

Wie haalt Zinho Vanheusden (18) binnen? De verdediger gaf bij zijn moederclub Inter aan een voorkeur te hebben voor een verhuur aan KV Oostende, maar dat probeert Standard – dat hem momenteel leent – te verhinderen.

De Rouches huurden Vanheusden in januari voor 6 maanden plus één jaar optie van Inter toen hij nog revalideerde van gescheurde kruis­banden. De Limburger was sneller fit dan verwacht, maar mocht van coach Ricardo Sa Pinto alleen meedoen tegen Gent. Dat leidde intern tot onbegrip, want zowel de spelersgroep als het Luikse bestuur schatten de kwaliteiten van de Limburger hoog in. Daarop besliste Vanheusden met zijn entourage – teleurgesteld – om de optie in de huurovereenkomst met Standard niet te lichten. Dit ondanks een positief gesprek met de nieuwe Luikse coach Michel Preud’homme die hem graag wil houden. De speler weet echter dat hij bij Oostende met trainer Gert ­Verheyen meer kans zal maken op speelminuten. Zoals de kaarten er nu voor liggen moet Vanheusden het seizoen echter hervatten bij Inter, maar dat begint later want de Serie A vangt pas aan op 19 augustus. Als er met de Belgische teams geen akkoord komt, liggen er ook Nederlandse, Italiaanse en zelfs een Schotse club op de loer.

AA GENT

Yaremchuk overtuigde Plastun van AA Gent

AA Gent heeft de transfer van de ­Oekraïense verdediger Igor Plastun (27) voor 3 miljoen euro volledig afgerond. De centrale verdediger van de Bulgaarse kam­pioen Ludogorets tekende een contract voor vier seizoenen.

De vervanger van Samuel Gigot wordt de tweede Oekraïner bij de Buffalo’s na aanvaller Roman ­Yaremchuk. Die hielp zijn landgenoot te overtuigen. “Ik sprak twee weken geleden voor het eerst met Roman Yaremchuk”, ­aldus Plastun. “Ik kende hem niet, want ik heb nooit met hem gespeeld. Maar Roman vertelde me alleen maar goede zaken over de club. Die zaken overtuigden me om voor deze club te kiezen.”

WAASLAND-BEVEREN

Eric Dehaeseleer(51, ex-Anderlecht en Kortrijk) is de nieuwe ­physical coach van Waasland-Beveren. Hij vervangt Jonas Ivens die een andere functie wenst binnen de technische staf, die de club in de loop van de week ­definitief wil samenstellen. FC Metz krijgt concurrentie van Fortuna Düsseldorf in de strijd om de handtekening van Laurent Jans.

KV MECHELEN

Het contract van Andy ­Kawaya bij KV Mechelen werd in onderling overleg ontbonden. Hij gaat transfervrij naar Avellino.

CERCLE BRUGGE

Bij Cercle wordt ­David Vignes, ex-T1 van Pau, toegevoegd aan de staf van Laurent Guyot.