48.000 vacatures voor 185.000 werkzoekenden, en toch schreeuwen bedrijven om volk. Hoe komt dat?

Bedrijven schreeuwen om werknemers en krijgen niet alle vacatures ingevuld. Dat komt enerzijds door de aantrekkende economie, anderzijds omdat er meer oudere werknemers met pensioen gaan dan er jongeren bijkomen. Het gevolg is dat er eind mei in Vlaanderen nog steeds 48.119 vacatures openstonden. In theorie zijn er nochtans kandidaten genoeg, want op hetzelfde moment waren er 184.800 werkzoekenden. De arbeidsmarkt is niet alleen te krap, ze zit ook in de knoop.