“Totaal verkeerd signaal”: N-VA verzet zich tegen brugpensioen Carrefour en volgens experten zijn er nu al te weinig jongeren om pensioengolf op te vangen

Terwijl bedrijven smeken om werkkrachten, zal het personeel van Carrefour door een herstructurering al op zijn 56ste met pensioen kunnen. Kan niet, vindt N-VA. “Dit is een uitholling van het beleid om iedereen langer aan het werk te houden”, zegt Kamerlid Jan Spooren. “Een totaal verkeerd signaal.”

De partij roept minister van Werk Kris Peeters (CD&V) op om het plan af te keuren. Maar Peeters kaatst de bal terug. “Als N-VA het wil afkeuren, dan kan ze dat”, zegt hij. “Het zijn de gewesten die een bindend advies moeten geven, Vlaanderen dus. De sleutel ligt bij minister Muyters.”

Maar volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) klopt dat niet. “Ik kan alleen beslissen over de outplacement, niet over het plan zelf. Peeters moet de wetgeving aanpassen of de hele bevoegdheid aan Vlaanderen geven.”

De VDAB waarschuwt intussen dat de economische groei en de vergrijzing het tekort aan arbeidskrachten de komende jaren en zelfs decennia nóg nijpender zal maken.

LEES MEER (+). 48.000 vacatures voor 185.000 werkzoekenden, en toch schreeuwen bedrijven om volk. Hoe komt dat?