Politiechefs van metropolen, waaronder Brussel, praten samen over terreur

In Parijs zijn dinsdag de politiechefs van acht metropolen, waaronder ook Brussel, samengekomen om te praten over terrorisme. Twee uur lang wisselde de prefect van de Parijse politie, achter gesloten deuren, ervaringen uit met de hoofden van de politiediensten van Brussel, Londen, Milaan, New York, Stockholm, Sydney en Toronto.