Trump bejubelt Kim Jong-un in eerste interview na topontmoeting: “Hij is heel, heel slim en grappig”

Een dag na de historische ontmoeting tussen Amerikaans president Donald Trump en Noord-Koreaans leider Kim Jong-un heeft Trump een interview gegeven over die top aan de Amerikaanse zender Fox News. In dat interview prijst hij zijn Noord-Koreaanse collega.

Kim Jong-un kreeg van Trump heel wat complimenten in het interview. “Hij is een sterke man”, zo zei Trump. Daarnaast verwees hij naar Jong-un als een “geweldige onderhandelaar. “Hij heeft een goede persoonlijkheid. Hij is grappig en hij is heel, heel slim. Hij is ook een heel strategische man.”

Volgens Trump kwamen hij en Jong-un goed overeen vanaf het begin van de topontmoeting.

De woorden van Trump staan in sterk contrast met wat hij een paar maanden geleden nog zei over de Noord-Koreaanse leider. Toen noemde hij Jong-un nog een “kleine raketman” en waarschuwde hij Noord-Korea dat hij het land “tegemoet zou komen met vuur en woede, zoals de wereld het nog nooit gezien heeft.”

Foto: AFP

Maar volgens Trump hebben net die dreigende woorden mee de baan vrijgemaakt om de topontmoeting van dinsdag te kunnen doen plaatsvinden. “Ik denk dat we zonder die retoriek we geen ontmoeting zouden hebben gehad. Dat geloof ik echt”, zei Trump nog in het interview met Fox News. “Ik haatte het om het te doen, het voelde soms zelfs belachelijk om het te doen, maar we hadden geen keuze.”

Ook op Twitter kwam Trump nog terug op de topontmoeting. Daar bedankte hij Jong-un in meerdere tweets “voor het nemen van de eerste stap naar een mooie toekomst voor zijn volk.” “Onze nooit eerder voorgekomen ontmoeting - de eerste ontmoeting tussen een Amerikaanse president en een leider van Noord-Korea - bewijst dat echte verandering mogelijk is! “

“De wereld heeft een grote stap gezet weg van een potentiële nucleaire catastrofe! Geen raketlanceringen, nucleaire tests of research meer! “, luidt het voorts onder meer nog. “Dank u, Voorzitter Kim, onze dag samen was historisch!”

I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting – the first between an American President and a leader of North Korea – proves that real change is possible! pic.twitter.com/yF3iwD23YQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Nieuwe ontmoetingen

Intussen raakte ook bekend dat de twee leiders hebben toegestemd om elkaar nogmaals te ontmoeten in elkaars land. Kim Jong-un heeft de uitnodiging van Trump om naar de VS te komen aanvaard. Omgekeerd nodigde Jong-Un Trump ook uit naar Noord-Korea. Trump zou die uitnodiging eveneens aanvaard hebben.