Hoe snel zie jij welke Rode Duivel op deze tekening staat?

Morgen is het zover: dan start het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. In de aanloop naar het toernooi maakt kunstenaar Sanil Chitrakar elke dag een tekening van een Rode Duivel. Vandaag mocht de Nepalees zich wagen aan een van de bekendste verdedigers uit onze selectie. Hoeveel seconden heb jij nodig om te achterhalen wie het is?