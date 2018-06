Meisje (5) kan plots niet meer stappen of spreken, en niemand weet waarom. Tot moeder iets raars ziet aan haar hoofdje

Voor het gezin van Kailyn Griffin (5) was het een bijzonder akelige ervaring. Toen het meisje woensdagochtend wou opstaan, viel ze plots op de grond. Ze probeerde enkele keren opnieuw, maar het wou maar niet lukken. Niemand wist wat er precies aan de hand was. Tot haar moeder Jessica iets vreemds zag op het hoofdje van haar dochter.

De familie uit de Amerikaanse staat Mississippi was vorige dinsdagavond nog naar een sportwedstrijd geweest, en toen was alles in orde met het meisje. Maar toen Kailyn de volgende ochtend wilde opstaan, viel ze meteen neer op de grond.

Was ze nog niet goed wakker? Sliepen haar beentjes nog? Niemand wist wat er aan de hand was. Het vijfjarige meisje probeerde meerdere keren om opnieuw recht te staan, maar het lukte niet. De paniek nam toe in het gezin. Zeker toen ze plots ook moeite kreeg met praten.

Iets vreemds op haar hoofdje

Moeder Jessica probeerde het hoofd koel te houden. Ze nam Kailyn stevig vast, en dan merkte ze iets vreemds op het hoofdje van haar dochter. Een teek.

De mama besliste het beestje meteen op een veilige manier te verwijderen en haar dochter snel naar het ziekenhuis te brengen. Na een heleboel onderzoeken wisten de artsen te zeggen dat het meisje een paralyse ascendens had, een verlamming waarbij het gif uit het teekspeeksel de motorische zenuwcellen lamlegt.

Die verlamming begint meestal in de benen. In ernstige gevallen kan het leiden tot een verlamming van de ademhalingsspieren, wat dodelijk kan zijn.

Waarschuwing

Gelukkig waren de ouders van Kailyn er tijdig bij om de teek weg te halen. Het meisje werd in het ziekenhuis gehouden ter observatie, maar was aan het einde van de dag al een pak beter. Ze kon zelfs opnieuw zelfstandig stappen.

Moeder Jessica heeft nu haar verhaal gedeeld op Facebook om andere ouders te waarschuwen. Haar berichten werden meer dan 470.000 keer gedeeld. “Kijk de lichamen van je kinderen altijd goed na, alsjeblieft”, klinkt het.