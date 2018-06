Vlaming die ‘natuurlijke dood stierf’ na vijf jaar opgegraven: “Geert werd gewurgd door zijn vrouw”

Vijf jaar nadat Vlaming Geert overleed in Ecuador, wordt zijn lichaam weer opgegraven. Het parket vermoedde namelijk dat de 44-jarige man geen natuurlijke dood stierf, maar dat hij werd vermoord. Zijn toenmalige echtgenote is daarbij de hoofdverdachte. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

In 2000 ontmoette Geert Eliano de 10 jaar jongere Ecuadoraanse Viviana, toen die op bezoek was bij een vriendin in België. Twee jaar later trouwden de twee. Nog eens acht jaar later verhuisde het koppel, samen met de kinderen die ze intussen hadden gekregen, naar Ecuador. Volgens de familie van Geert was dat onder druk van Viviana. Ze zou Geert hebben gechanteerd: of mee verhuizen naar Ecuador, of zijn dochters nooit meer zien.

Geert trok met Viviana naar Ecuador. Daar verbouwde hij een boerderij en kweekte hij cacaobonen, bananen en ander fruit. Bij een eenmalig bezoek in België bleek de man fel vermagerd. De vraag van zijn familie hoe dat kwam, wimpelde hij af.

Geen duidelijke doodsoorzaak

Toen de familie van Geert besliste om daarna naar Ecuador te reizen, omdat ze zich zorgen maakten om de veertiger, bleek het te laat: Geert stierf op 3 februari 2013. Omdat er geen duidelijke doodsoorzaak was, werd aangenomen dat het om een natuurlijk overlijden ging.

Dat geloofde de familie van Geert niet. Bovendien bleek intussen dat Viviana over heel wat dingen gelogen had. En dus trok de familie Eliano naar de federale politie. De speurders ontdekten intussen dat Viviana meerdere affaires had en dat ze wilde scheiden van Geert en daarbij de meeste bezittingen en gronden opeiste.

Voor het federale parket en de speurders waren er alleszins genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat Geert mogelijk toch niet op natuurlijke wijze stierf. Het parket trok met een wetsdokter naar Ecuador, om het lichaam van Geert op te graven en te onderzoeken. Bij dat onderzoek bleek wat de familie van Geert al vreesde: hij werd vermoord, door wurging.

De intussen 39-jarige Viviana is hoofdverdachte, al is nog niet duidelijk of ze de man zelf doodde of iemand anders dat liet doen. Er is alleszins een officieel moordonderzoek geopend in het Latijns-Amerikaanse land. En de familie van Geert is ervan overtuigd: “Geert werd gewurgd door zijn vrouw”, zeggen ze in Het Laatste Nieuws.