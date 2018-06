Magnette ziet amper verschil tussen Francken en Vlaams Belang: “Wat onderscheidt hen nog?”

Sinds hij aftrad als Waals minister-president, is het wat stiller geworden rond Paul Magnette. Maar de PS-burgemeester van Charleroi heeft nog steeds een uitgesproken mening, zo toont hij woensdag in La Libre. Vooral voor N-VA en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is hij, zoals vroeger al veel vaker het geval was, scherp: “Wat onderscheidt hen eigenlijk nog van Vlaams Belang?”

“Ik hou me tegenwoordig vooral met gemeentepolitiek bezig”, zegt Magnette in La Libre. Maar dat neemt niet weg dat de PS-burgemeester van Charleroi met argusogen kijkt naar wat er zich op het nationale toneel afspeelt. Dat liet hij in de zaak-Mawda plots weer weten. “Ik vond de voorstellen van Bart De Wever zo ongepast.”

Voor de PS’er is het duidelijk: N-VA had zwaarder gestraft moeten worden. “Duidelijk. De uitspraken waren heel erg voor het imago van België in het buitenland. Een staatssecretaris die de mensenrechten schendt: hoe is dat denkbaar?”

Niet extreemrechts

N-VA noemt hij net geen extreemrechtse partij. “Maar het is wel een partij die haar voeten veegt aan de internationale instrumenten om de mensenrechten te beschermen. Dat is zorgwekkend. Het onderscheid tussen de nationalistische N-VA, die niet xenofoob of racistisch is, en het Vlaams Belang is quasi verdwenen. Wanneer je Francken vandaag aan het woord hoort, wat onderscheidt hem dan nog van Vlaams Belang? Het is bijna onmogelijk te zeggen. En zijn partij steunt hem duidelijk.”

Ook premier Charles Michel (MR) krijgt een veeg uit de pan. “Hij steunt Francken niet, maar hij zet hem ook niet op zijn plaats. In het verleden was er altijd wel een liberale humanist om een oogje in het zeil te houden en de eer te redden, maar dat is niet meer het geval.”

Ook CD&V kritisch

Kritiek komt er woensdag ook vanuit CD&V-hoek. Europarlementslid Ivo Belet zag de Europese cijfers waaruit blijkt dat slechts een deel van de uitzettingen van asielzoekers effectief gebeurt, en raadt de staatssecretaris dan ook aan om “minder te zaniken op sociale media en werk te maken van een beleid dat werkt”.