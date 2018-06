‘Dokters van de Wereld’ schort activiteiten in Mali op na hold-up

Hulporganisatie Dokters van de Wereld ziet zich genoodzaakt om haar projecten in Menaka (Noord-Mali) op te schorten. De maatregel komt er na een gewelddadige inval van zeven gewapende mannen in de kantoren van de organisatie in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij werd materiaal gestolen en schade aangericht. Twee werknemers werden vastgebonden en een van hen werd lichamelijk toegetakeld.

“De groeiende onveiligheid in het land heeft steeds meer impact op het werk van de humanitaire spelers in de regio en dwingt ons ertoe onze activiteiten voorlopig stop te zetten”, zegt Pierre Verbeeren, algemeen directeur van Dokters van de Wereld.

De organisatie stelt zich vragen bij het ernstige vandalisme dat plaatsvond tijdens de inval. “Het ziet ernaar uit dat er doelbewust schade werd aangebracht door groeperingen die de aanwezigheid van Dokters van de Wereld in de regio liever niet meer zien”, aldus Verbeeren.

Dokters van de Wereld was de enige medische organisatie actief in de regio van Menaka sinds 2011. Het stopzetten van de activiteiten zal volgens de ngo directe gevolgen hebben voor meer dan 70.000 mensen en 15.000 kinderen in de regio. De organisatie hoopt de activiteiten te kunnen hervatten zodra de veiligheidscontext het opnieuw toelaat.

Op de lijst met onveiligste landen voor humanitaire organisaties staat Mali op nummer 2.