Gentse kledingzaak staat voor raadsel nadat twee oudere dames vandalisme pleegden: ‘Scandaleux’

Gent - De uitbaters van de Gentse kledingzaak Carrément zijn zondagavond het slachtoffer geworden van vandalisme. Op bewakingsbeelden valt te zien hoe twee dames minutenlang bezig zijn om het logo van de winkel te besmeuren. Ze hadden een niet mis te verstane boodschap: ‘Scandaleux’.

De videobeelden kwamen dinsdag op de Facebook-pagina van de zaak terecht. “Op vandalisme staat geen leeftijd”, klinkt het. “Wie herkent deze twee Benidorm Bastards?” Afgaande op de toon van het bericht kunnen de zaakvoerders nog enigszins lachen met het incident. In een reactie lieten ze bovendien al weten dat hun stickers het hebben overleefd.

Wie de dames zijn, is voorlopig niet geweten. Ook hun motief blijft nog een raadsel. Wel is duidelijk dat de dames op geen enkel moment last hadden van schaamte. Een heleboel mensen liepen voorbij, maar dat hield de vrouwen niet tegen om ongestoord verder te schrijven. Gelukkig maakten ze gebruik van balpennen, waardoor er van blijvende schade geen sprake was.

Via het filmpje hopen de zaakvoerders alvast dat er meer duidelijk volgt. De beelden zijn inmiddels ruim 19.000 keer bekeken.