Dat belooft voor het WK: Rode Duivels zetten unieke reeks in Belgische voetbalgeschiedenis neer

Met de overwinning van maandag tegen Costa Rica breien de Rode Duivels een verlengstuk aan een indrukwekkende reeks van wedstrijden zonder nederlaag. 19 duels op rij beten de Duivels nu al niet in het zand: een unicum in de Belgische voetbalgeschiedenis. De reeks betekent ook dat bondscoach Roberto Martinez nog maar een keer verloor met België, want de laatste nederlaag dateert van 1 september 2016 tegen Spanje (0-2) en dat was eveneens de debuutmatch van de 44-jarige Spanjaard.