Bouwprofessionals gaan levenslang leren in Diepenbeek

Niet alleen studenten met interesse voor de bouw, maar ook vakmensen die vandaag al in de sector actief zijn, zullen op korte tijd veel nieuwe technieken moeten aanleren om hun (toekomstige) job te kunnen uitoefenen. Als resultaat van dat besef hebben Confederatie Bouw Limburg, UHasselt en Hogeschool PXL een uniek centrum geopend waar alle expertise wordt gebundeld.

Feestdag in Diepenbeek afgelopen week, want daar is de Construction Academy officieel van start gegaan. De drie partners hebben alvast een charter ondertekend waarin ze zich engageren om levenslang leren te ondersteunen. Het doel is uiteindelijk om de bouwprofessionals, inclusief die van de aanstormende generatie, vanuit hun specifieke kennis naar een hoger niveau te tillen.

Kansen

"Op vlak van tewerkstelling doet de bouw het goed", zegt Chris Slaets van de Confederatie Bouw Limburg. "Zo'n 24.000 Limburgers, oftewel 6,5% van de werkenden, zijn actief in onze sector. Maar het kunnen er nog veel meer zijn, want er is voldoende werk, en heel wat bouwbedrijven krijgen de massa’s vacatures niet ingevuld. We laten hierdoor nog heel wat kansen schieten.”

Noodzaak

Om daar iets aan te doen, vormt de sectorfederatie nu een team met de academische wereld en is de Construction Academy opgericht. "Met een nieuw, eigentijds opleidingsaanbod, verdeeld over korte, thematische, modulaire workshops, zullen alle huidige en toekomstige professionals beter gewapend zijn om hun job nog lang en met evenveel passie vol te houden", zegt Ben Lambrechts van de participerende PXL Hogeschool. Chris Slaets vult aan: “Bijblijven en vooroplopen op het vlak van innovatieve bouwtechnologie en -methodieken zijn een noodzaak, want dat is doorslaggevend voor de slagkracht van een bouwonderneming.”

Expertise

En ook UHasselt gaat mee in zee. Prof. dr. Luc De Schepper licht toe: “Zowel vanuit de opleidingen bouwkunde, architectuur, economie en rechten, als vanuit het praktijkgericht onderzoek, kunnen we expertise aanreiken om de bouwprofessionals beter te wapenen voor de toekomst. Denken we maar aan de expertise rond bijvoorbeeld stabiliteit en aansprakelijkheid, maar ook aan de ontwikkeling van het nieuwe Applicatiecentrum Beton. Met al deze knappe projecten moet de instroom van nieuwe medewerkers in de bouw niet meer af te remmen zijn...”

