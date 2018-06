Girafje geboren in zoo van Planckendael

In de zoo van Planckendael is zondag een giraffenbaby geboren. “Barbie is een zeer ervaren moeder en koestert haar kleine, grote jongen in de warme stal, waar iedereen hen kan bewonderen”, klinkt het. Als het weer het toelaat, kunnen bezoekers ze ook al buiten zien rondlopen.

De baby zag zondag om iets na middernacht het levenslicht. De eigenlijke geboorte duurde vrij kort.

“Een giraffengeboorte is wonderlijk”, klinkt het bij ZOO Planckendael. “De baby maakt een val van zo’n twee meter om daarna heel snel op zijn ranke pootjes te staan. Drooglikken gebeurde door de mama en na dertien minuten wankelde het diertje al op zijn lange benen. Het past mooi met zijn kopje onder mama’s buik en drinkt lekker warme melk.”

Het girafje meet bijna twee meter, wat bijzonder groot is voor een babygiraf. Zijn vacht telt veel kleine vlekjes en zijn poten kleuren donkerder beige dan die van zijn familieleden. “Het is een stevig kereltje met sierlijke wimpers als kers op de taart.”

Foto: ZOO Planckendael/Jonas Verhulst

Naam met een T

Het pasgeboren diertje kreeg intussen de naam Twiga. Dat betekent giraf in het Swahili. Het is de naam van een van de actieplannen van de Giraffe Conservation Foundation in Afrika. Met operatie Twiga redden ze daar giraffen en hun omgeving.

“Kleine Twiga stelt het zeer goed en ook Barbie is zoals verwacht een voorbeeldige mama”, zegt verzorgster Jolien. “Het is dan ook al haar zesde baby. Het babygirafje huppelt intussen zelfs al op de Savanne.”

In het dierenpark Planckendael is het goede nieuws alvast meer dan welkom. Daar lieten onlangs twee olifanten het leven. Telkens een heel zware klap voor de verzorgers.

De Aziatische olifant Phyo Phyo (36) stierf er begin juni aan nierfalen. Een week eerder moest de olifantenfamilie ook afscheid nemen van olifantje Qiyo (2).

