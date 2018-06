Bom voor het WK: Spaans bondscoach zit op de wip, persconferentie moet duidelijkheid scheppen

Zet de Spaanse voetbalbond coach Julen Lopetegui op straat? De federatie heeft in het rainingskamp in Krasnodar alvast inderhaast een persconferentie bij elkaar geroepen die omstreeks half twaalf begint. Er wordt gespeculeerd op een eventueel ontslag.

Het nieuws dat Julen Lopetegui een driejarig contract heeft ondertekend bij Real Madrid, is ook in Spanje als een bom ingeslagen. In die mate dat de toonaangevende sportkrant Marca vanochtend kopte dat het lot van de bondscoach aan een zijden draadje hing.

Intussen heeft de Spaanse voetbalbond onverwacht een persconferentie aangekondigd die om half twaalf zal beginnen. Volgens bepaalde insiders zou bondsvoorzitter Rubiales aansturen op een verwijdering van de coach. Rubiales zou zich verraden voelen. Spanje speelt vrijdag zijn openingswedstrijd tegen Portugal.