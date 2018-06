Ivanka Trump tweet een oud Chinees gezegde ... dat niet bestaat. En zaait daarmee een heleboel verwarring

Enkele uren voor haar vader Donald dinsdag een historische meeting had met Kim Jong-un, deelde Ivanka Trump (36) een tweet met daarin een Chinees gezegde. Maar daarmee zaaide ze heel wat verwarring onder de Chinese Twittergemeenschap.

Niet over de inhoud, maar wel over de oorsprong van het spreekwoord rezen er kort na de publicatie heel wat vragen. “Zij die zeggen dat het niet voor mekaar kan komen, moeten diegenen die het in orde brengen niet onderbreken”, tweette Ivanka. Ze baseerde zich naar eigen zeggen op een Chinees gezegde.

“Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.” -Chinese Proverb — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 11, 2018

Maar de Twittergemeenschap is dag en nacht waakzaam, dus de goedbedoelde tweet van Ivanka werd onmiddellijk aan een grondige analyse onderworpen. “Wie een Chinees gezegde tweet, mag niet vergeten om die eerst eens op te zoeken”, schreef een redactrice van de nieuwswebsite Buzzfeed. Ook een journalist van de Weekly Standard had zo zijn twijfels bij het gezegde: “Drie minuten googelen leert je dat dit Chinees gezegde niet bestaat. Eigenlijk gaat het om een Amerikaanse uitspraak van begin jaren ‘2000.”

Three minutes of googling suggests this is a fake Chinese Proverb. It seems in fact to be American from the turn of the 20th c.—which makes sense, since its spirit is can-do Americanism. But why are Trump WH aides giving our proverbs to China, increasing our proverb deficit? https://t.co/bqjbZhXlQr — Bill Kristol (@BillKristol) June 11, 2018

Ook gebruikers van Weibo, de Chinese tegenhanger van Twitter, waren behoorlijk in de war. Ze haalden tientallen gezegden boven die in de richting van Ivana’s tweet wezen. Maar niemand kon achterhalen naar welk Chinees gezegde Ivanka nu exact verwees. Sommigen vroegen zich zelfs af of het gezegde effectief bestaat.

Nochtans is het niet onbelangrijk wat Ivanka schrijft op Twitter. De dochter van de Amerikaanse president - Yi Wan Ka in China - is ontzettend populair bij jonge Chinese vrouwen. Haar doen en laten wordt er met grote ogen gevolgd. Haar dochter, Arabella Kushner, heeft zelfs een Chinees-sprekende nanny die haar dochter de taal aanleert. Zo liet Donald Trump afgelopen jaar tijdens zijn bezoek aan Peking nog een video zien waarin zijn kleindochter een liedje zong in het Mandarijns.