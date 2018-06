Zeker 17 doden bij busongeval in India

In India zijn bij een busongeval zeker 17 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 24 gewonden, van wie 2 er erg aan toe zijn. Dat heeft de plaatselijke politie laten weten.

Het ongeval gebeurde in de deelstaat Uttar Pradesh, in het noorden van India. De reisbus reed tegen een vangrail en ging over de kop. Volgens getuigen reed de bus meer dan 100 kilometer per uur.

India is wereldwijd het land met de meeste verkeersdoden. Gemiddeld laten elk jaar zo’n 135.000 mensen het leven op de Indiase wegen. Oorzaak is vaak de slechte wegen, de onveilige voertuigen en de onvoorzichtige manier van rijden.

India telt ongeveer 1,3 miljard inwoners.