WK 2026 wordt gespeeld in Verenigde Staten, Mexico en Canada

Het WK 2026 wordt gespeeld in Noord-Amerika: de Verenigde Staten, Mexico en Canada klopten samen underdog Marokko met 134 tegen 65 stemmen. De organisatie stelt 23 stadions beschikking en dat is nodig: voor het eerst zullen er dan 48 landen aan het toernooi deelnemen.

Dat het Amerikaanse bod -onder de naam ‘United’- het zou halen stond in de sterren geschreven: de VS grepen al naast de organisatie van het WK 2022 , maar werden toen koud gepakt door Qatar. Nu was het dus uitdager Marokko dat in het zand beet.

The moment our united dream became a reality! pic.twitter.com/rCTiTcxGXj — United 2026 (@united2026) June 13, 2018

Op basis van een FIFA-rapport is de keuze voor Noord-Amerika niet onlogisch: ­United kreeg na een audit een totaalscore van 402 op 500, Marokko bleef steken op 275 punten. Vooral wat stadions, logistiek en trainingscentra betreft schoot het tekort.

De States organiseerden het WK al in 1994, Mexico in 1970 en 1986.