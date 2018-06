Opnieuw plofkraak in Bpost-kantoor

Boechout - Het Bpost-kantoor in het centrum van Boechout werd afgelopen nacht het slachtoffer van een plofkraak. Drie gemaskerde personen gingen aan de haal met geld uit de automaat, zo meldt het parket van Antwerpen. Het is al de vierde keer in een paar weken tijd dat er zo’n plofkraak gepleegd wordt in Vlaanderen. Bpost kondigt nu aan maatregelen te nemen.

“Meerdere getuigen verklaarden onafhankelijk van elkaar dat ze rond 2.50 uur uit hun slaap werden gewekt door meerdere luide knallen”, meldt het parket. Een drietal personen met bivakmuts was zich toegang aan het verschaffen tot het postgebouw door het raam aan de voorzijde te verbrijzelen met hamers. “Mogelijk bevond zich nog een vierde verdachte in het vluchtende voertuig.”

Door een ontploffing hebben de verdachten een deel van het geld van de automaat kunnen stelen. Een deel ervan was niet meer bruikbaar doordat de verfcapsule van de plofkoffer geactiveerd werd. “Er zijn aanwijzingen dat de verdachten nog getracht hebben om in het eigenlijke bankkantoor te raken, wat hen niet gelukt is.”

De feiten veroorzaakten een grote ravage aan het gebouw. Na de feiten lag nog een groot gedeelte van de buit verspreid over rijbaan en voetpad. “Gezien de vlucht van de daders na de feiten, werden onmiddellijk enkele verkeerspunten afgezet, maar de daders wisten toch te ontkomen.”

De politie en het gerechtelijk lab kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te verrichten. Het parket van Antwerpen voert het verdere onderzoek. Het kantoor van Boechout blijft zeker woensdag dicht voor het onderzoek.

Eerder werd een geldautomaat in Buggenhout overvallen via een plofkraak. Foto: svl

Bpost neemt maatregelen

De voorbije maand werden er zeker vier plofkraken geplaagd op geldautomaten in banken en postkantoren. In Buggenhout, Kinrooi, Tielt-Winge en nu dus ook Boechout. De daders spuiten gas in de automaat, dat ze daarna tot ontploffing brengen. Bpost gaat nu maatregelen nemen. “In overleg met andere actoren zijn we meerdere maatregelen en pistes aan het bekijken”, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck.

“We zijn al een tijdje op maatregelen aan het werken”, in samenwerking met onder meer banken en politie, zegt Van Speybroeck. Ze kan niet communiceren over welke maatregelen er concreet genomen zijn of in de pijplijn zitten. “Maar het gaat over veiligheid, techniek...”

Dat overleg vindt plaats op vrijdag 22 juni, zo werd vernomen bij Febelfin, de federatie van de financiële sector.

Feblfin had vorige week, na een eerdere plofkraak, al opgeroepen tot overleg op korte termijn. Die oproep was gericht aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), zijn collega van Justitie Koen Geens (CD&V) en de politie- en veiligheidsdiensten. “Er is overleg gepland op vrijdag 22 juni”, zegt Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand woensdag. “We zullen de problemen analyseren en eventuele maatregelen bespreken.”

Nog volgens Marchand hebben banken de voorbije weken hun waakzaamheid verhoogd. “Ze bekijken samen met de veiligheids- en beveiligingsdiensten waar ze mee werken, wat ze kunnen doen”, zegt de woordvoerster.