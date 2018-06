Ryanair-topman stuurt boze tweet omdat zijn vlucht vertraging heeft. En dat had hij beter niet gedaan

Toen de vlucht van Kenny Jacobs bijna twee uur vertraging had, liet de Ryanair-topman zijn frustratie merken. “De ergste zomer ooit voor vertragingen en annulaties” en “slecht voor het toerisme”, luidde het onder meer. Een opmerking die bij heel wat Ryanair-klanten in het verkeerde keelgat schoot, zo bleek al snel op Twitter.

“We staan hier op de startbaan in Dublin”, schreef Kenny Jacobs, de chief marketing officer van de Ierse lagekostenmaatschappij op LinkedIn. “Onze vlucht moest normaal om 6.50 uur opstijgen, maar door een tekort aan luchtverkeersleiders in Europa is het vertrek maar gepland om 8.30 uur. Dit is de ergste zomer ooit voor vertragingen en annulaties bij alle luchtvaartmaatschappijen. De Europese Unie moet meer doen. Dit is slecht voor het toerisme, voor zakenreizen en zal de welverdiende vakanties van vele gezinnen verstoren.”

-

Het bericht werd al snel op de officiële Twitterpagina van Ryanair - en met de ongeveer 376.000 volgers - gedeeld. Maar de post had niet het gewenste effect: op veel sympathie kon Jacobs niet rekenen bij de klanten van de lagekostenmaatschappij.

“Arme Kenny Jacobs heeft vertraging”, luidde het ironisch. “Onze heenvlucht was meer dan drie uur vertraagd, onze terugvlucht zelfs vijf uur. Geen voedsel of drank gekregen, ook al beweert Ryanair dat ze dat altijd doen zodra een vlucht twee uur vertraging heeft.”

-

Een andere Twitteraar had dan weer negen uur vertraging. “En er werd geen informatie gegeven, ze zeiden ons dat we maar naar de infoborden moesten kijken. Respectloos.”

-

“Goed gedaan, Ryanair”, schreef nog iemand anders. “De retweet van deze liefhebbende melding van jullie chief marketing officer, terwijl jullie gisteren niet eens antwoordden op de tweets van mensen die meer dan elf uur vastzaten in de luchthaven.”