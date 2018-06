Groen dient motie van wantrouwen in tegen Homans: “Ze schuift verantwoordelijkheid af op zwakste mensen”

Oppositiepartij Groen vraagt het ontslag van minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Volgens Groen heeft Homans gelogen over de cijfers rond kinderkansarmoede in Vlaanderen en schuift de minister “de eigen verantwoordelijkheid af op de meest kwetsbare mensen”. Daarom dient Groen woensdag in het Vlaams Parlement een motie van wantrouwen in tegen de N-VA-minister. Dat zeggen fractieleider Björn Rzoska en parlementslid Elke Van den Brandt.

De Kansarmoede-index 2017 van Kind & Gezin toonde aan dat meer kinderen tussen 0 en 3 jaar bij de geboorte opgroeien in een situatie van kansarmoede. De index lag op 13,76 procent, wat 0,94 procentpunt meer is dan het jaar voordien.

In een reactie wees minister Homans op de toename van het aantal vluchtelingen als een van de oorzaken van de stijging van de index. Armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven) plaatste meteen vraagtekens bij die stelling. Volgens hem wordt er in de statistieken van Kind en Gezin met geen woord gerept over vluchtelingen. De minister verwees daarop naar een extra rapport dat nog niet online staat, maar waarin wel een onderscheid zou staan tussen vluchtelingen en niet-vluchtelingen. Maar volgens Kind en Gezin bestaat dat rapport niet.

“Maat is vol”

Voor oppositiepartij Groen is de maat vol. De partij beschuldigt Homans van “leugens” en zegt dat ze niet meer kan functioneren als minister. “Nog nooit zoveel kinderen in armoede en minister Homans gebruikt onbestaand cijfermateriaal om te schuld af te schuiven op de meest kwetsbaren. Niet alleen minister Homans heeft een probleem, maar ook de hele Vlaamse regering.”

Groen dient daarom woensdag een motie van wantrouwen in. “Deze minister ontneemt kinderen kansen en gebruikt leugens om de schuld af te schuiven. Dat tolereren we niet”, stellen fractieleider Björn Rzoska en Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.

“Op een bepaald moment houdt het op. Deze minister weigert al jaren om echte maatregelen te nemen die de armoede effectief doen dalen. Ze liegt op kap van vluchtelingen om zichzelf goed te praten. Daarvoor heeft ze geen enkel bewijs, bevestigt ook Kind en Gezin. Deze minister ontloopt haar verantwoordelijkheid en kan wat ons betreft niet meer functioneren”, aldus Rzoska.

Volgens Groen moet er een nieuwe minister van Armoedebestrijding komen. “Wij vragen een nieuwe minister die effectieve maatregelen neemt, zoals het optrekken van de laagste inkomens tot aan de armoedegrens, het toekennen van huursubsidies voor de meest kwetsbaren en een progressieve hervorming van de kinderbijslag. Armoede wegwerken is wel degelijk mogelijk. Het is een kwestie van politieke wil”, zegt Elke Van den Brandt.