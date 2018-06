Trump na ontmoeting met Kim Jong-un: “Iedereen kan zich veiliger voelen”

“Net geland - een lange reis, maar iedereen kan zich nu veel veiliger voelen dan (op) de dag dat ik mijn ambt opnam”, twitterde het Amerikaanse staatshoofd. “Er gaat niet langer een Nucleaire Dreiging uit van Noord-Korea. Kim Jong-un ontmoeten was interessant en een zeer positieve ervaring. Noord-Korea heeft een groot potentieel voor de toekomst!”.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!