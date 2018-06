Scooter inruilen voor een elektrische? Dan krijg je fikse korting op aankoop

Antwerpen - “Scooterrijders die hun oude vervuilende scooter inleveren en een nieuwe elektrische aanschaffen, krijgen een aanzienlijke korting op hun aankoop.” Open VLD Antwerpen wil op die manier de strijd aangaan met “dampende en vervuilende scooters” en de luchtvervuiling in de Scheldestad.

Open VLD Antwerpen wil een degressief systeem waarbij goedkopere scooters procentueel een hogere korting krijgen dan duurdere scooters, om het voor iedereen aantrekkelijk te maken. “De inruilpremie geldt voor zowel klasse A als klasse B bromfietsen en start met een korting van 15 procent op de aankoopprijs”, klinkt het bij Antwerps districtraadslid Willem-Frederik Schiltz.

Om de inruilpremie te financieren wil Open VLD dat de stad de projectoproep voor steden en gemeenten gebruikt die minister Schauvliege twee weken geleden heeft gelanceerd. Het doel van die oproep is om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. “Hiervoor heeft Schauvliege 12 miljoen euro vrijgemaakt uit het Vlaamse Klimaatfonds, 2,6 miljoen euro voor steden, gemeenten en verenigingen in elke provincie. We zijn van mening dat deze Antwerpse inruilpremie een grote bijdrage kan leveren.”

Grote korting, hoge luchtkwaliteit

De inruilpremie die de Antwerpse liberalen willen lanceren komt bovenop de bestaande premie die de Vlaamse overheid heeft geïntroduceerd op 15 april 2018. Daarbij genieten elektrische bromfietsen van klasse B al van een premie die 25% van het aankoopbedrag bedraagt, met een maximum van 750 euro.

Volgens een berekening van de partij kosten de meeste elektrische scooters op dit moment tussen de 1.299 euro en 5.680 euro met een actieradius van 65 tot 180 kilometer. De combinatie van de premies betekent een grote korting voor scooterrijders.

Zo kan iemand die zijn oude scooter inlevert en een elektrische scooter van 2.690 euro koopt, via de Antwerpse inruilpremie 403,50 euro korting krijgen en via de premie van de Vlaamse overheid 672,50 euro. Na verrekening van de premies komt het aankoopbedrag uit op 1.614 euro.

“We willen het mogelijk maken dat er over enkele jaren alleen nog zero-emissie bromfietsen rijden, ook voor het bezorgen van maaltijden en pakketten”, aldus nog Schiltz.