Zweedse verdediger traint niet door koorts

Emil Krafth heeft niet meegetraind met de Zweedse WK-selectie. De 23-jarige Bologna-verdediger heeft lichte koorts en bleef voor alle zekerheid binnen.

Vijf dagen voor hun eerste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea trainden de Zweden zonder Krafth. De rechtsachter bleef in het spelershotel in Gelendzhik. “We wilden hem niet in de zon laten trainen, omdat hij lichte koorts heeft”, zei een woordvoerder van de Zweedse nationale ploeg.

Zweden neemt het maandag in Nizhni Novgorod op tegen Zuid-Korea. Op 23 juni treft het in groep F Duitsland en op 27 juni Mexico.