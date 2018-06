Bondscoach Iran boos om boycot van Nike

Bondscoach Carlos Queiroz van Iran eist excuses van Nike. De Amerikaanse fabrikant van sportartikelen weigert de Iraanse spelers van schoenen te voorzien. Nike mag dat naar eigen zeggen niet, vanwege de sancties die president Donald Trump heeft afgekondigd tegen Iran.

“Als Amerikaans bedrijf kunnen we op dit moment de spelers van Iran niet voorzien van schoenen”, had Nike onlangs in een verklaring naar buiten gebracht. Dat viel verkeerd bij Queiroz. “Persoonlijk vind ik dat een onnodig statement. Iedereen kent de sancties. Ze moeten hun excuses aanbieden, want deze arrogante houding tegenover 23 jongens is absoluut belachelijk en onnodig. Het geeft ons wel alleen maar meer inspiratie voor dit WK.”

Iran begint het toernooi vrijdag in Sint-Petersburg tegen Marokko. Queiroz rekent dan op zijn aanvalsleider Mehdi Taremi en middenvelder Ashkan Dejagah, die met fysieke problemen kampen. “We hebben wat blessurezorgen, maar we denken dat iedereen vrijdag fit is”, aldus de Portugese trainer.