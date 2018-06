Iemand zin in een lekkere Belgische appel? Een Jona. Een Kanzi. Of anders een Golden? We moeten u teleurstellen. Bijna alle Belgische appels zijn uitverkocht. “De schuld van de plotse nachtvorst in april vorig jaar”, zegt Philippe Appeltans, van het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen.

Het is een kwarteeuw niet meer gebeurd: begin juni en er zijn haast geen Belgische appels meer te koop. In de winkels niet en ook niet in de grootwarenhuizen. “Alles wat we in de koelkamers hadden zitten, is inderdaad weg”, zegt Philippe Appeltans van het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen.”Na de pluk in september gaan de appels in koelcellen waar we ze met uitgedokterde gassamenstellig knapperig houden. Maar nu zijn de koelcellen leeg. Alles is verkocht.”

De schaarste is een gevolg van de tegenvallende oogst van vorig jaar: maar veertig procent van een normaal jaar. Meer dan de helft van de bloesems zijn in april vorig jaar kapotgevroren tijdens een paar nachten met verrassingsvorst. Niet alleen de appeloogst, ook de perenoogst kreeg toen - haast letterlijk - rake klappen.

Grote appels

“Door die plotse nachtvorst, zijn onze appelen die het wel haalden groter dan normaal”, zegt Philippe Appeltans. “Dat is makkelijk te verklaren Simpel gesteld: als een boom normaal al zijn energie in de bloei en groei van 100 appels moet steken, was die energie vorig jaar maar nodig voor 40 appels. Dus werden die groter dan normaal.”

Blijf Belgisch eten

Philippe Appeltans doet een warme oproep: “In plaats van over te stappen naar buitenlandse appels, beveel ik ons zacht fruit van harte aan: onze aardbeien, zoete kersen, frambozen en bramen. Daarvan zijn er genoeg.’

“Of anders is het nog even wachten tot de eerste zomerappels geplukt zijn: Delbaere, vermoedelijk vanaf half augustus, dan volgen al snel de Belgica en de Appache, de Piroutte en de Zari. Op voorwaarde dat onweders het groeiseizoen niet komen verstoren.”