Trump verwijt OPEC olieprijzen te laten stijgen

Pas terug in de VS na zijn historische ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore heeft de Amerikaanse president Donald Trump woensdag de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) in een tweet ervan beschuldigd de olieprijzen te laten stijgen.

“De olieprijzen zijn veel te hoog, het is alweer de OPEC die ermee bezig is. Niet goed!”, luidde de presidentiële tweet.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good!