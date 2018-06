Massa lyncht twee mannen na fake news over kinderlokkers op WhatsApp

In het Noordoosten van India zijn twee mannen door een menigte gelyncht. De twee werden aanzien voor kinderlokkers. WhatsApp had de regio van Assam gewaarschuwd dat er twee kinderlokkers rondwaarden. De twee slachtoffers bleken nadien compleet onschuldig.

Nilotpal Das en Abijeet Nath, twee jonge dertigers, woonden in Guwahati. Ze waren samen op weg voor een dagje uit. In Assam raakten ze de weg kwijt en hielden ze even halt om hulp te vragen. Een paar dorpelingen sloegen meteen alarm. Ze waren er vast van overtuigd dat Nilotpal Das en Abijeet Nath de twee kinderlokkers waren waarvoor op sociale media al dagenlang werd gewaarschuwd.

Oproep tegen lynchen in de straten van India.

Het dorp twijfelde niet: twee mannen in een SUV, een ideale wagen om kinderen in te verstoppen. En ze spraken de lokale taal niet. Wat kwamen ze hier doen? Kinderen halen natuurlijk. De twee mannen werden uit hun jeep gesleurd waarna de massa zich op hen stortte en schreeuwde “We hebben ze! Eindelijk!” Met stenen en messen werden de twee dertigers om het leven gebracht.

Infofilmpje

De massa was opgehitst door een filmpje op WhatsApp. Het filmpje toont hoe twee mannen een groep kinderen aanspreken en één kind meenemen. Het filmpje was gemaakt door de Pakistaanse overheid om de bevolking te waarschuwen tegen kinderlokkers. Op het einde van het voorlichtingsfilmpje leggen de “kidnappers” uit wat er aan de hand is.

Maar de makers van het WhatApp-filmpje knipten het einde eraf en plakte er een waarschuwing aan tegen pedofielen en een oproep om de twee verdachten meteen te melden “want er was een bende op pad die jullie kinderen komt roven.”

Het hek was helemaal van de dam toen een paar lokale Indiase nieuwsstations het fake news oppikten en ook opriepen tot waakzaamheid voor twee verdachte mannen.

Straatprotest tegen de lynchpartij. Foto: AFP

De twee mannen die vorige week zijn gelyncht zijn niet de enige slachtoffers van het fake news. Al negen mannen maar ook vrouwen zijn hierom vermoord. In een ander dorp zijn vier bedelende transgender vrouwen als kinderlokkers aanzien en door twintig mannen aangevallen. Een overleefde het niet.

Twintig opgepakt

Ondertussen is de politie zich ook bewust van het gevaar. Voor de moord op Nilotpal Das en Abijeet Nath zijn al twintig mensen opgepakt.