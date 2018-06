“Iedereen wil Sprotje adopteren, niemand een andere kat”

Kortrijk - Meer dan 250 mensen namen de voorbije dagen contact op de dierenartsenpraktijk die de zwaar mishandelde kattin Sprotje verzorgt. Allemaal willen ze Sprotje adopteren, maar die kan uiteraard maar één nieuwe thuis krijgen. “Als we die mensen zeggen dat dat er in ons asiel nog vijftig andere katten zitten te wachten op een baasje, haken ze helaas allemaal stuk voor stuk af.”

Het verhaal van de jonge kattin Sprotjedie door haar baasje in een hete oven van 200 graden werd gestopt, ging de afgelopen dagen de wereld rond. Dierenarts Valérie Huvaere, die zich als eerste ontfermde over de onfortuinlijke kat, gaf woensdagmiddag onder meer een stand van zaken van de crowdfundingsactie voor Sprotje tijdens een persconferentie, samen met vertegenwoordigers van de stad Kortrijk, het dierenasiel Leiestreek en dierenrechtenorganisatie Gaia.

De voorbije dagen werd ruim 13.000 euro opgehaald, veel meer dan de 500 euro die nodig zou zijn voor de behandeling van Sprotje. De overschot van het geld wordt dan ook doorgestort naar een tiental vzw’s die zich inzetten voor het lot van dieren. De crowdfunding was daarmee een onverhoopt succes, maar toch spraken de aanwezige dierenartsen en asielen ook hun teleurstelling uit. De voorbije dagen lieten ruim 250 mensen immers weten dat ze Sprotje willen adopteren, maar geen van hen bleek bereid om een andere asielpoes in huis te nemen.

“We hebben heel veel telefoons gekregen van mensen die Sprotje willen adopteren. Als we hen zeggen dat er in ons asiel nog vijftig andere katten zit die snakken naar een nieuwe thuis, haken ze af”, zegt Veerle Debaillie, van dierenasiel Leiestreek in Zwevegem. “We hebben voor die mensen één duidelijke boodschap: probeer toch gewoon een ander Sprotje redden”, vult Huvaere aan.

Tegelijkertijd pleitte Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch nog eens voor strengere straffen tegen dierenmishandelaars. Samen met de stad en dierenartsenpraktijk Overleie, dient Gaia ook een officiële klacht in tegen de man die Sprotje zo zwaar mishandelde. “We willen dat hij gestraft wordt”, zegt Vandenbosch. “Enkel iemand met een zieke geest doet zoiets. Zulke mensen vormen bovendien een risico voor de maatschappij, want psychopaten die eerst met dieren experimenteren, doen later soms hetzelfde met mensen.”